Rosario Romero: “Reivindicamos el federalismo como principio organizador de la Argentina”
La presidenta municipal, Rosario Romero, conforme lo establece el Régimen Municipal para Entre Ríos (ley 10.027) y el Reglamento Interno del HCD, encabezó este domingo 1º de Marzo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná. Durante su discurso puso de relieve, la necesidad de fortalecer los ejes de Gobierno para la ciudad capital.En la Sala Mayo, la Dra. Romero estuvo acompañada por el viceintendente David Cáceres, concejales e invitados.
“Sostenemos la idea de un Estado facilitador, cercano, inteligente; eficiente; activo para promover el desarrollo y firme para acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades. Elegimos el camino del trabajo sostenido, de la administración ordenada y de la construcción de confianza. Con la eficiencia como eje para gobernar en este contexto”, sostuvo Rosario Romero durante su discurso y agregó: “Porque el orden institucional también es una forma de cuidar nuestra ciudadanía. Ese es nuestro punto de partida. Desde allí gestionamos. Desde allí priorizamos. Desde allí asumimos cada desafío”.
Luego puso como eje de gobierno la institucionalidad: “Creemos en la institucionalidad. Creemos en el valor de las normas, en el respeto por las competencias, en el diálogo entre poderes del Estado. Creemos que la democracia se fortalece cuando cada institución cumple su rol sin estridencias ni atajos”. Más adelante destacó: “No creemos en los puntos de partida absolutos ni en las páginas en blanco. Ninguna ciudad vuelve a empezar cada cuatro años. Paraná es el resultado de un proceso conjunto construido durante décadas, con logros y también con aprendizajes”.
Asimismo, consideró que gobernar “implica asumir esa continuidad histórica: fortalecer lo que funciona y transformar lo que sea necesario, siempre con responsabilidad”. En ese sentido, reflexionó: “reivindicamos el federalismo como principio organizador de la Argentina y como práctica cotidiana. Las ciudades somos el primer mostrador del Estado; donde los problemas se vuelven concretos y donde las respuestas no pueden esperar. Por eso, defendemos la autonomía municipal, el trabajo con el gobierno provincial y el gobierno nacional”.
En materia de Gobierno, dijo que “modernizar es ordenar; ordenar es cuidar recursos. La modernización del Estado es una obligación hacia los vecinos que necesitan respuestas rápidas, trámites simples y transparencia. Profundizamos la transformación digital del municipio, ampliando herramientas, despapelizando procedimientos y acercando servicios a través del Portal Ciudadano Mi Paraná. Cada avance significa menos tiempo perdido, menos burocracia y más autonomía para el contribuyente”.
“Ser un Estado facilitador significa remover obstáculos, acompañar al que produce, simplificar habilitaciones y estar al lado del que quiere invertir, emprender y trabajar. Significa transformar al municipio en aliado del desarrollo”, acotó Romero en otro tramo de la alocución.
Transformación estructural
Romero anticipó que este año la gestión iniciará una transformación estructural de la administración municipal con la implementación de la “Tramitación Digital Inteligente”, un ecosistema integral que reemplaza definitivamente el expediente en papel y da el paso definitivo a un modelo 100 % digital.
“Esto permitirá que no se inicien más expedientes en formato físico, poder tener seguimiento en tiempo real de las actuaciones, firma digital con plena validez legal, transparencia en cada intervención y mayor seguridad en el resguardo de la información. Es una decisión de gobierno que ordena los procesos, reduce tiempos, elimina burocracia innecesaria y fortalece la gobernabilidad”, dijo.
“El turismo es una actividad recreativa: es empleo, movimiento comercial y oportunidades concretas para cientos de familias. Cada evento que se organiza en Paraná activa la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y el trabajo independiente”, dijo respecto al significado del turismo para la ciudad.
Movilidad y Transporte
“Hemos logrado una transformación en materia del transporte público. En Paraná decidimos buscar soluciones al transporte público. Trabajamos para dar un salto de calidad en lo referido al servicio. Lo venimos logrando, y nos pone muy felices el mostrar los resultados. Pusimos en marcha un nuevo modelo de transporte centrado en el usuario, la sostenibilidad y la innovación. Tenemos que estimular que la gente vuelva al transporte”, detalló sobre el renovado y moderno servicio de transporte implementado desde diciembre de 2025, con la innovación, entre otras herramientas, de la aplicación Arriba Paraná.
Servicios Públicos
Romero valoró también que los servicios públicos “son la medida más directa de la presencia del Estado. Allí es donde la gestión se vuelve visible, donde el vecino percibe si hay planificación, orden y respuesta”, dijo. Luego informó que este año se llegará a implementar la totalidad del Plan Paraná 100% LED. Hasta el momento se intervino en 170 vecinales y se colocaron 14.400 artefactos, alcanzando al 80% de la ciudad.
Sobre el plan Calle a calle, la Municipalidad consolidó en 2025 una política sostenida de recuperación y puesta en valor de la trama vial en toda la ciudad. “Se trata de un programa integral que organiza y prioriza intervenciones estratégicas para mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y optimizar la conectividad entre barrios”, indicó la intendenta.
Parque Fotovoltáico y Ruta 12
Romero aludió a que en el presupuesto 2026 se aprobó la ejecución de 59 obras. “Pondremos en funcionamiento a mediados de año el Parque Solar Fotovoltáico de 10.400 paneles y significará un ahorro de más de $150 millones mensuales, equivalente al 100% de la iluminación LED del alumbrado público. También es destacable la continuidad de otra obra interrumpida por la Nación, la vinculación entre la R12 y Av Circunvalación como Acceso Sudeste”, enumeró.
Por último, Romero agradeció especialmente al Concejo Deliberante “por el acompañamiento a los proyectos de ordenanza; enriquecieron las normas y generaron nuevas, tenemos un Concejo Deliberante que dialoga y que trabaja conjuntamente”.
La intendenta reconoció como Personalidad Destacada y una plaqueta a Marcelo Olmos por su vasta trayectoria como arquitecto, docente y escritor y por su aporte a la cultura de la ciudad.
Estuvieron presentes los diputados nacionales Blanca Osuna y Andrés Laumann; el ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco; legisladores provinciales; presidentes municipales, concejales, secretarios del Gabinete municipal; rectores de universidades locales, autoridades y representantes de fuerzas de seguridad, entidades, colegios profesionales, gremios, autoridades eclesiásticas, autoridades vecinales e instituciones de distintos sectores de la ciudad.
DISCURSO COMPLETO AQUÍ