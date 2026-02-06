Rosario Romero recorrió el predio de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate
La intendenta Rosario Romero recorrió el predio donde este viernes 6 y sábado 7 se realizará la 35ª Fiesta Nacional del Mate, junto al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; funcionarios municipales y la plana mayor de la fuerza, para coordinar y ultimar detalles del operativo de seguridad previsto para ambas jornadas.
Durante la recorrida, también participaron el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, y el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.
Romero explicó que se diseñó “un operativo de seguridad muy amigable, muy bien pensado, con salidas especiales ante alguna situación de emergencia sanitaria, que esperemos no tener, y preparándonos para que sea una fiesta familiar”. Además, estimó que entre ambos días asistirán alrededor de 180 mil personas.
Por su parte, Roncaglia sostuvo que “es un gran desafío que tenemos. Venimos trabajando hace varios días con la intendenta y el jefe de Policía. Queremos que todo funcione bien, con orden y tranquilidad para que la gente disfrute”. Y agregó: “Es un evento que convoca a público de todo el país, por eso hay que estar preparados para cualquier eventualidad con un equipo policial adecuado”.
El jefe de Policía, en tanto, pidió que “la gente venga a disfrutar, con buena predisposición, porque la seguridad va a estar garantizada con personal que advertirá, guiará y aconsejará. Solo intervendrá si es necesario, entendiendo que también formamos parte de esta fiesta”.
Cortes y prevención de tránsito
Se dispuso un dispositivo integral de seguridad y ordenamiento del tránsito que comenzará este jueves a las 17 y se extenderá hasta el domingo al mediodía.
Los cortes afectarán las intersecciones de:
- Laurencena y San Nicolás
- Laurencena y Güemes
- Güemes y Moreno
- Moreno y Gregoria Matorra de San Martín
- San Martín y Etchevehere
- Güemes y Liniers
- Liniers y La Rioja
Además, habrá puestos de prevención en Moreno y La Torre y Vera, y en Alberdi y Gregoria Matorra de San Martín.