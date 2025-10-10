Rosario Romero recibió al embajador de Guatemala en el Palacio Municipal
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, mantuvo un encuentro protocolar con el embajador de Guatemala en la Argentina, Iván Espinoza, en el Palacio Municipal. Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países y abordaron temas relacionados con la educación, la cultura y el cuidado del ambiente.
“Hemos intercambiado temas sobre educación, nuestras culturas y la naturaleza. Siempre esclarece tener las miradas de nuestros países”, señaló la intendenta Romero tras el encuentro.
Por su parte, el embajador Espinoza expresó: “Intercambiamos puntos de vista con el objetivo de acercarnos a la provincia y a la ciudad. Creo que el primer reto es conocernos, saber qué hace el otro, qué producen, su historia, su cultura y conocer cuáles son los vínculos que nos unen. Por eso estamos muy agradecidos de que la intendenta nos haya recibido en su ciudad”.
Durante la visita, Romero obsequió al diplomático el libro “Paraná. Del río a la querencia. Crónicas de la Villa Bicentenaria”, del autor Mario Alarcón Muñiz, junto a una acuarela de la fachada del Palacio Municipal realizada por Romina Burone y un decreto que lo declara Huésped de Honor.