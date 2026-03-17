Rosario Romero recibió a organizaciones de Derechos Humanos a 50 años del golpe de 1976
A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la Multisectorial de Derechos Humanos organiza una marcha en Paraná para el próximo martes 24 de marzo. En este contexto, la Municipalidad brindará apoyo logístico para la realización del evento, que comenzará en Plaza Sáenz Peña y finalizará frente al Museo de Bellas Artes con la lectura de un documento y diversas intervenciones artísticas.
“El acto del 24 de marzo se realiza desde hace muchos años y congrega a mucha gente consciente de lo que significó el golpe de Estado, que dejó ausencias, desapariciones, dolores. Hay que valorar siempre la democracia, recordar el costo que se tuvo para recuperarla, pensando en construir siempre para el presente y el futuro. En ese marco, el Municipio da apoyo para que todo se realice de la mejor manera”, sostuvo Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.
Por su parte, Carina Netto, integrante del colectivo Cultura por la Memoria, expresó: “Trabajar en conjunto la marcha del 24 de marzo es importante y alentador. Estamos contentos de contar con el apoyo del Estado Municipal, organizar con las agrupaciones que integran la Multisectorial, y pedir a nuestros ciudadanos que se sumen a esta marcha”.
La convocatoria para la marcha del martes 24 de marzo es a las 17 hs, para partir una hora más tarde desde Plaza Sáenz Peña (sobre calle Carbó) y recorrer las calles de la ciudad hasta culminar en Plaza Alvear, frente al Museo de Bellas Artes. Allí se recordarán los nombres de los 317 desaparecidos entrerrianos, se leerá el documento unificado y habrá intervenciones artísticas y bandas locales.