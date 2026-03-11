Rosario Romero participó de un panel sobre mujeres en la política en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos
La presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero, y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participaron del panel “Mujeres destacadas de la política provincial”, una actividad organizada por la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).
El encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo, análisis y construcción colectiva, con el objetivo de reafirmar el compromiso de la abogacía con la igualdad, la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.
Durante la jornada, la intendenta destacó el clima de diálogo que propició la actividad.
“Un ámbito hermoso creado por el Colegio de Abogados de la Seccional Paraná que nos posibilitó, en un modo descontracturado, conversar con abogados y abogadas sobre los derechos de la mujer a propósito del 8 de marzo como Día Internacional”, expresó.
La jefa comunal también remarcó que aún existen desafíos pendientes en materia de igualdad.
“En mi caso pienso que falta mucho en la cuestión educativa y cultural, no tanto en la conquista de derechos. Pero es un ámbito muy amable, muy lindo y le agradezco al Colegio que lo haya generado”, sostuvo.
Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani valoró el intercambio de miradas y experiencias durante el panel.
“Agradezco el espacio conformado por las autoridades del colegio porque es un espacio en donde hemos dado distintas miradas sobre un mismo tema”, señaló.
El presidente de la Sección Paraná del CAER, Ariel Bracco, destacó la convocatoria y la participación de ambas dirigentes.
“Estamos muy felices de que se hayan sumado a la convocatoria. Hoy, en la política entrerriana, claramente son dos referentes, así que les agradecemos mucho su participación”, afirmó.
En tanto, la vicepresidenta de la Sección Paraná del colegio, Silvana Pascual, subrayó la importancia institucional del encuentro.
“Esta jornada fue muy importante para nuestro colegio, queremos agradecer la presencia de la vicegobernadora y la intendenta de la ciudad”, expresó.