Rosario Romero: “La mejor forma de proteger nuestra democracia es votando”
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, emitió su voto este domingo en la mesa 59 de la Escuela República de Entre Ríos, y al cabo de plasmar su rol cívico, declaró a los medios: “La mejor forma de proteger, de defender y asegurar el progreso de nuestra democracia es votando”.
La presidenta del municipio capitalino destacó: “Quienes hemos vivido la democracia argentina desde 1983 en adelante, reivindicamos esta posibilidad que cada dos años tenemos de fortalecer y seguir consolidando nuestra democracia”.
En ese sentido, consideró fundamental que tras este proceso eleccionario, en el Congreso de la Nación “se logre exponer, debatir, discutir y consensuar los mejores proyectos de leyes para el país”.
En cuanto al sistema de Boleta Única de Papel, no dudó en afirmar: “Siempre me ha gustado el BUP. De hecho, cuando Bordet mandó el proyecto de ley en 2018, fui una de las que trabajó en ese texto. Va a permitir un escrutinio rápido y no se gasta enormes cantidades de dinero en papel que después termina tirado en las calles, como ocurría antes”.
En lo que atañe al desarrollo de la jornada electoral, comentó que tras votar, recorrerá algunas escuelas y continuará la fiscalización junto al equipo del frente Fuerza Entre Ríos. “Es un trabajo de todos y todas”, afirmó.
Por último, valoró la “tranquilidad” de la Campaña en Paraná, que se llevó a cabo “sin agresiones”.