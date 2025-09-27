Rosario Romero inauguró la remodelación de la plaza Héroes de Malvinas en Paraná
La plaza Héroes de Malvinas, ubicada en jurisdicción de la Vecinal Antonini, luce completamente renovada tras las obras realizadas con personal y recursos propios del Municipio. Este viernes, la intendenta Rosario Romero encabezó la inauguración oficial del espacio, que ahora ofrece mejores condiciones para la recreación y el disfrute de la comunidad.
Romero destacó que la remodelación respondió a un pedido de los vecinos: “La cancha estaba desnivelada y el playón deportivo se había deteriorado con los años: tenía los arcos rotos y carecía de veredas y asientos. Con esfuerzo municipal hicimos un replanteo integral de la obra y hoy contamos con una plaza renovada, equipada y disfrutada por los chicos, que además rinde homenaje a nuestros héroes de Malvinas”.
La intendenta subrayó también la reposicón de contenedores en la zona, un aporte que, aseguró, los vecinos valoran especialmente. “Aquí funcionan escuelas deportivas y todo esto significa más motivos de alegría para la comunidad”, afirmó.
Obras ejecutadas
La intervención incluyó la construcción de sendas peatonales, la puesta en valor del playón deportivo, la renovación del mobiliario urbano y la reparación e instalación de juegos infantiles. Además, se realizaron tareas de parquizado, restauración del mástil, colocación de un nuevo tótem identificatorio y trabajos de señalización para mejorar la seguridad y orientación dentro del predio.
El presidente de la Vecinal Antonini, José Luis Antivero, celebró la recuperación del espacio: “Significa un día de fiesta para la zona y para los vecinos. La plaza quedó hermosa, porque estaba abandonada; gracias al Municipio que hizo las veredas, el cambio de bancos y el arreglo del playón. Estamos muy contentos con la Municipalidad”.
Por su parte, el veterano de Malvinas Héctor Rosset, invitado especial al acto, reivindicó la gesta de Malvinas: “Son los 365 días del año para un veterano. Y no podemos estar ausentes en este hecho tan importante”.
Compromiso con el espacio público
El proyecto fue concebido con la premisa de ofrecer a los vecinos un lugar en condiciones para el encuentro, la recreación y el bienestar comunitario. Forma parte del plan municipal de recuperación de espacios públicos, que busca fortalecer la identidad barrial y brindar ámbitos de convivencia de calidad.
Del acto participaron el jefe de Gabinete, Santiago Halle; los secretarios de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, y de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio; la concejal Luisina Minni; funcionarios de distintas áreas y numerosos vecinos del barrio.