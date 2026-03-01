Rosario Romero inaugura este domingo en la Sala Mayo el Período de Sesiones Ordinarias del HCD en Paraná
Conforme lo establece el Régimen Municipal para Entre Ríos (ley 10.027) y el Reglamento Interno del HCD, este domingo 1º de Marzo a partir de las 8.30 en la Sala Mayo, se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná. En la oportunidad, la intendenta Rosario Romero brindará su informe de gestión, dirigido al cuerpo deliberativo.
Participarán del plenario, funcionarios provinciales y municipales, legisladores nacionales y provinciales, entidades deportivas, representantes de Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Poder Judicial, autoridades eclesiásticas, integrantes de Comisiones Vecinales y público en general.
El acto está programado para comenzar a las 8:30 y tendrá como escenario la Sala Mayo en el Puerto Nuevo, un espacio que se ha vuelto emblemático para los encuentros institucionales de la capital entrerriana. El eje central de la jornada será el discurso de la intendenta Rosario Romero, quien presentará su balance de gestión y los lineamientos estratégicos para el año en curso ante el cuerpo de ediles.