Rosario Romero firmó un convenio con Bulonera del Litoral para el padrinazgo del Rosedal
La Municipalidad de Paraná avanza con el Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, establecido por la ordenanza Nº 9726, a través de un convenio entre la intendenta Rosario Romero y la empresa entrerriana Bulonera del Litoral. La firma se concretó este martes en el Rosedal del Parque Urquiza, donde la compañía realizó la donación de herramientas eléctricas para el mantenimiento del lugar.
El acuerdo busca fortalecer la articulación público-privada en la conservación de espacios emblemáticos de la ciudad, poniendo de relieve el compromiso de la gestión municipal y la predisposición de empresas locales a colaborar en el embellecimiento de Paraná.
“El Rosedal es un lugar muy hermoso que congrega mucha gente y es importante que empresas locales, como Bulonera del Litoral, apadrinen estos espacios y aporten para conservarlos. Es un esfuerzo del sector privado muy valorable”, expresó Romero tras la firma.
Por su parte, Iván Sbreberinch, representante de la firma, manifestó: “Es un gran orgullo como empresa aportar para embellecer este espacio que guarda muchos recuerdos para los paranaenses. Además, es de destacar que las máquinas donadas son una marca propia bien paranaense”.
Aporte privado para el cuidado del Rosedal
En el marco del convenio, Bulonera del Litoral se comprometió a entregar anualmente 40 plantines de rosas y maquinaria específica: tres desmalezadoras Arrow, un fumigador de mochila Arrow, dos podadoras en altura Arrow y una motosierra Niwa.
Además, trabajadores de la empresa capacitaron durante la jornada a empleados municipales en el uso de las herramientas, con el objetivo de optimizar las tareas de mantenimiento y cuidado del sector.