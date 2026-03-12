Rosario Romero encabezó una reunión de gabinete ampliado y evaluó obras y proyectos para 2026
La intendenta Rosario Romero encabezó una nueva reunión de gabinete ampliado junto a los secretarios del gobierno municipal, donde se realizó un balance de las obras y proyectos en marcha y se analizaron las proyecciones de gestión para el primer semestre de 2026. Entre los principales objetivos se destacó la implementación de trámites municipales 100% digitales.
“En la reunión de gabinete ampliado hicimos un balance de las políticas públicas que lleva adelante el Municipio. Analizamos las proyecciones de cada área para el primer semestre del año donde estaremos aplicando el inicio de trámites 100% digitales para despapelizar todos los trámites municipales. Para esto, se capacitará tanto al personal municipal como a los vecinos. Es algo que viene a cuidar el ambiente, con lo que implica dejar de imprimir en papel”, señaló el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Asimismo, Halle detalló que también se analizaron distintos temas vinculados a la movilidad urbana, entre ellos la implementación del nuevo sistema de transporte público y su funcionamiento ante el inicio del ciclo lectivo.
El funcionario agregó que también se abordaron obras de contingencia, como los trabajos que se realizan en barrio Francisco Ramírez tras el socavón registrado en la zona, además de la próxima inauguración de la Plaza Borges, entre otras intervenciones. “Todo eso con recursos 100% paranaenses”, destacó.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, subrayó la importancia de consolidar un modelo de gestión articulado entre las distintas áreas municipales.
“Es muy importante ir construyendo y fortaleciendo un modelo de gestión que tiene la conducción de la intendenta Rosario Romero, que se transmite no solo en lo expresado los otros días en la Asamblea Legislativa, sino en los hechos cotidianos. Hay un trabajo mancomunado, articulado entre las distintas secretarías municipales, lo cual nos permite optimizar recursos y llegar, de la mejor manera, con resultados óptimos a los vecinos”, sostuvo.
Ríos explicó además que la reunión se centró en dos ejes principales. “Por un lado, lo vinculado a la despapelización, un objetivo relacionado con el cuidado del ambiente, pero también con lograr una tramitación más ágil, cercana y accesible para los vecinos. Por otro lado, se realizó un relevamiento de las distintas obras que se están llevando adelante en la ciudad, orientadas a darle un perfil distinto a Paraná”, remarcó.