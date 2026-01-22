Rosario Romero destacó la puesta en valor de la plaza del Patito Sirirí
La Municipalidad de Paraná finalizó la obra de puesta en valor del Parque Infantil “Carmelo José Cabrera”, conocido como Patito Sirirí. La intervención, que se ejecutó con personal y recursos del Municipio, forma parte del plan de recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.
La intendenta Rosario Romero, junto al viceintendente David Cáceres, destacó la renovación integral de una de las plazas más emblemáticas del Parque Urquiza y de la capital provincial.
Los trabajos se realizaron íntegramente con recursos 100% paranaenses, en el marco de una decisión política de recuperar, jerarquizar y fortalecer los espacios públicos, garantizando el acceso al disfrute, la recreación y el encuentro de paranaenses y turistas.
“Este parque se inauguró en 1975, durante la gestión del entonces intendente Juan Carlos Esparza. El predio, cedido por la Fundación Berduc al Consejo General de Educación, era un baldío. Hoy el espacio fue recuperado: se construyeron veredas, se incorporó iluminación y nuevos juegos. Al emblemático robot se sumó un barco y se pusieron en valor los juegos existentes. Además, se generaron sectores para hacer gimnasia y espacios accesibles para personas con dificultades motrices”, expresó la intendenta Rosario Romero.
El viceintendente David Cáceres destacó la obra de remodelación del Patito Sirirí: “Es uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Estamos trabajando en todos los espacios públicos, invitando a que no solamente los paranaenses disfruten de su ciudad, sino además a los turistas. Celebramos que, con mano de obra municipal y fondos propios, se puedan valorar estos espacios, crear otros y mantener cada uno de los barrios de la ciudad”.
Los vecinos, agradecidos
Marta Rodríguez, presidenta de la vecinal San José – Puerto Nuevo, manifestó su agradecimiento por la recuperación de un predio tan significativo para la ciudad. “Celebramos una nueva iniciativa de la Municipalidad, que es la puesta en valor de este lugar tan importante para la ciudadanía paranaense. Va a ser además un atractivo para el turismo”, aseguró.
Detalle de los trabajos realizados
Las tareas de puesta en valor incluyeron una intervención integral del predio, respetando y preservando los elementos históricos e identitarios del lugar, como el Patito y el Robot, que fueron restaurados y mejorados.
Entre los trabajos realizados se destacan la incorporación de nuevos juegos –entre ellos el “Galeón del Paraná”-, la renovación y reubicación de juegos existentes, colocación de piso de goma en la parte interior del Robot, restauración y pintura integral del mismo. Puesta en valor de la zona del mirador, que incluyó la ejecución de piso nuevo, colocación de bancos, barandas y pintura decorativa; construcción y mejorado de la escalera de acceso y armado de senderos con piedras y bancos, generando un nuevo mirador hacia el río e instalación de nuevas luminarias LED para mayor seguridad.
El Patito Sirirí vuelve a consolidarse como un símbolo de Paraná, renovado, seguro y preparado para ser disfrutado por niñas, niños y familias de toda la ciudad.
Estuvieron presentes el jefe Gabinete, Santiago Halle; secretarios del gabinete municipal; concejales, autoridades municipales; representantes de la comisión vecinal de la zona y vecinos y vecinas de Paraná.