Rosario Romero destacó el ordenamiento y la modernización de Paraná al cumplirse dos años de gestión
Al cumplirse dos años de gobierno, la intendenta Rosario Romero realizó un balance de su gestión y afirmó que la reciente puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano constituye “uno de los hitos de esta etapa, pero no el único”. Señaló que este período estuvo marcado por decisiones estructurales que permitieron “ordenar, planificar y sentar bases sólidas” para la transformación de la ciudad.
Romero sostuvo que Paraná atraviesa “un proceso de cambio que se ve en la calle, en los servicios y en la relación del municipio con la comunidad”. Recordó que desde el inicio de la gestión se adoptó el compromiso de construir una ciudad sostenible, con decisiones responsables orientadas a recuperar la capacidad de inversión local.
En el repaso, la intendenta destacó el orden administrativo y operativo como un eje central: “Pusimos reglas claras, profesionalizamos áreas clave y fortalecimos los controles. Eso permitió mejorar servicios esenciales que habían sido muy golpeados”.
Entre los avances mencionó las obras de infraestructura urbana, la repavimentación y reconstrucción de calles, la renovación de cañerías y el mantenimiento de corredores estratégicos. También remarcó la reorganización de los servicios públicos —recolección, alumbrado, espacios verdes y mantenimiento en general— y el fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía mediante mesas barriales, escucha activa y presencia territorial.
En materia energética y ambiental, subrayó el avance del Parque Solar Fotovoltaico, una inversión municipal destinada a abastecer de electricidad al alumbrado público.
Respecto al transporte urbano, Romero indicó que el nuevo operador forma parte de una política más amplia: “Paraná necesitaba un servicio que funcionara, y hoy lo estamos ordenando. Pero esto es parte de una transformación mayor de cómo se mueve, vive y trabaja la ciudad”. La puesta en marcha de las unidades 0 km se realizó con controles desde la madrugada, y la intendenta remarcó que “la empresa presta el servicio, pero la Municipalidad controla”.
Asimismo, valoró la incorporación de tecnología, como la app Arriba Paraná, el GPS en todas las unidades y los sistemas de pago diversificados, elementos que definió como parte del proceso de modernización local. “La gente quiere frecuencia, comodidad y respeto. Tenemos la obligación de sostenerlo con monitoreo constante, indicadores de calidad y participación barrial”, subrayó.
Hacia el final, Romero destacó el clima social que acompañó los cambios: “Ver la emoción de los choferes y de los primeros pasajeros, ver que la gente siente que algo mejora, es tan importante como inaugurar una obra”.
Y dejó una mirada hacia adelante: “Estos dos años fueron de ordenamiento y bases firmes. Ahora comienza la etapa de consolidar lo construido y elevar el estándar. Paraná está en movimiento y debemos sostener esa energía para que la ciudad siga creciendo”.