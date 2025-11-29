Rosario Romero busca financiamiento internacional para obras clave de agua, saneamiento e infraestructura en Paraná
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, desarrolló una agenda de trabajo en Washington D.C., donde mantuvo reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para gestionar financiamiento destinado a obras estratégicas vinculadas al agua potable, el saneamiento y la infraestructura regional.
Durante un encuentro realizado en la Embajada Argentina en Estados Unidos, la comitiva municipal expuso la necesidad de acceder a líneas de crédito para proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento urbano de la capital entrerriana.
Romero destacó la importancia de avanzar en gestiones sostenidas y con planificación. “Trabajamos para abrir nuevas oportunidades de financiamiento para las obras estratégicas de Paraná. Seguimos gestionando con planificación y seriedad para que las transformaciones que la ciudad necesita puedan concretarse”, afirmó la intendenta.
La Presidenta Municipal estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Santiago Halle, y el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, quienes presentaron el impacto regional de Paraná y analizaron experiencias de financiamiento aplicadas por otras provincias.
Del encuentro también participaron representantes de la Embajada Argentina en Washington D.C. y autoridades técnicas del BID y el Banco Mundial, quienes intercambiaron información sobre herramientas disponibles para proyectos urbanos, ambientales y de infraestructura.