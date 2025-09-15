Rosario Romero anunció la reactivación de las obras en el acceso Este de Paraná sobre la Ruta 12
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, confirmó a través de sus redes sociales que se reanudará la obra del acceso Este sobre la Ruta Nacional 12, paralizada desde hacía varios años con un avance del 76%.
“Vialidad de la Nación nos acaba de autorizar la intervención a la Ruta 12. En diálogo con el Estado provincial hemos coincidido en la importancia de la obra, por eso la gestión ha resultado exitosa”, expresó Romero en un primer posteo.
La jefa comunal detalló que este martes se suscribió en Buenos Aires un acuerdo específico, que también deberá ser rubricado por el gobernador Rogelio Frigerio, para garantizar la continuidad de los trabajos.
El proyecto contempla la vinculación de la Ruta 12 con la avenida Circunvalación en formato de autovía, con el objetivo de optimizar la conexión con el Túnel Subfluvial y mejorar la circulación en el corredor bioceánico del MERCOSUR.
Según precisó Romero, la conexión vial será ejecutada por el Municipio, mientras que Vialidad Nacional y Vialidad Provincial tendrán a su cargo la instalación de señalética vertical y horizontal, además de la iluminación.
La intendenta adelantó que las obras se realizarán por etapas, con el inicio “a la brevedad” y la meta de que la traza esté operativa en 2026.