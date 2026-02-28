Rosario Romero acompañó la reinauguración del piso deportivo del Quique Club
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participó de la reinauguración del piso deportivo del Quique Club, una obra que renueva la infraestructura de la histórica institución del básquet local y la prepara para afrontar competencias nacionales. Durante la actividad, también acompañó el viceintendente David Cáceres, quien destacó el rol social que cumplen los clubes en la formación de niños y jóvenes.
El acto se realizó en la cancha de básquet de la institución paranaense, donde se presentó oficialmente el nuevo piso deportivo que permitirá contar con un escenario de primer nivel para la práctica y la competencia.
Durante la ceremonia fue presentado el plantel masculino de Primera División, que competirá por primera vez en su historia en el Torneo Federal, así como el equipo femenino de Primera División, que vuelve a participar en competencias oficiales.
“Quique fue creciendo a lo largo de los años: es un club de casi 100 años en la ciudad. Lleva el nombre de un enorme deportista entrerriano, como lo fue ‘Quique’ Thompson. El básquet siempre se destacó y mantuvo una importante comunidad de socios. Con la entidad estamos trabajando en el programa Construir Valores”, expresó la intendenta Rosario Romero.
Por su parte, el viceintendente David Cáceres se refirió al crecimiento deportivo del club y a las obras proyectadas para acompañar su desarrollo. “Entendemos a las entidades deportivas como aliadas y por eso tenemos políticas públicas dirigidas a fomentar programas que construyan valores, comunidad y contención para nuestros gurises”, señaló.
El presidente del Quique Club, Juan Pablo Sporturno, agradeció el acompañamiento recibido para concretar las mejoras en la infraestructura. “Agradecemos a los socios que colaboran día a día, a los sponsors, a la Municipalidad y a la Subsecretaría de Deportes. Nos están dando una mano con el tema de la infraestructura y para jugar la competencia nacional. Si todos tiramos para el mismo lado, va a ser más fácil”, afirmó.
Descubrimiento de placa y reconocimientos
Durante el acto, la intendenta Romero y el presidente del club descubrieron una placa conmemorativa que recuerda la jornada histórica para la institución.
Además, se entregaron reconocimientos a jugadores, exjugadores y expresidentes del Quique Club por su aporte al crecimiento de la entidad.
De la actividad también participaron el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli; la concejal Luisina Minni; y la coordinadora del programa Construir Valores, Verónica Alloatti.