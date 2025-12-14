Rosario Romero acompañó la 16ª Maratón de Aguas Abiertas Villa Urquiza–Paraná y destacó el valor del deporte
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participó de la 16ª Maratón de Aguas Abiertas Villa Urquiza–Paraná, una competencia que reunió a 96 nadadores argentinos y extranjeros, quienes unieron Villa Urquiza con el Balneario Municipal de Paraná en una prueba emblemática de la región.
En esta nueva edición, el paranaense Lorenzo Rizzi, de 16 años, se consagró ganador de la clasificación general, mientras que Miranda Lescano, de 13 años, alcanzó el quinto puesto en la general y fue la mejor clasificada en la rama femenina, reeditando su destacado desempeño del año anterior.
Durante el evento, Romero subrayó la importancia histórica y social de la competencia: “Las maratones de aguas abiertas en nuestra región tienen historias muy valiosas y esta, en particular, une a dos localidades hermanadas por el río, por sus playas y por su gente. Estamos felices de una nueva edición que fue ganada por jóvenes paranaenses, un ejemplo para su generación. El deporte es siempre edificante: es esfuerzo, constancia y superación personal”, expresó.
Por su parte, el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, valoró el acompañamiento institucional y remarcó el sacrificio que implica la disciplina: “El apoyo que podamos dar desde cada uno de los municipios o del Estado provincial siempre es bueno para promocionar y para seguir sosteniendo el deporte. Es una disciplina que requiere mucho sacrificio y mucha preparación”.
En la misma línea, el organizador de la competencia, Andrés Solioz, destacó la continuidad histórica de la prueba: “Contentos por haber podido llevar adelante la edición número 16ª de esta maratón que tiene más de 88 años desde su primera realización. Como amante del deporte, de la disciplina y como ex nadador, uno trata de mantenerla viva. Detrás de esto hay un equipo de gente y un gran apoyo de los estados provinciales y municipales”, señaló.
En lo estrictamente deportivo, Lorenzo Rizzi se quedó con el primer lugar, seguido por Marcos Petrucci y Santiago Boviez, todos representantes del Club Atlético Estudiantes. En la rama femenina, volvió a imponerse Miranda Lescano, nadadora del Paraná Rowing Club, quien ya había sido protagonista en la edición anterior.
Tras su consagración, Rizzi manifestó su emoción: “Es un orgullo muy grande, tanto para mí como para mi familia. Esto es gracias al entrenamiento y pude cumplir un sueño”.
En tanto, Miranda Lescano expresó su satisfacción por el resultado: “Me siento feliz por todo el esfuerzo que hice esta edición, como el año pasado. Me gusta mucho competir con deportistas que ya tienen experiencia y chicos jóvenes de Paraná”.
La Maratón de Aguas Abiertas Villa Urquiza–Paraná volvió a consolidarse como un evento deportivo y social de gran relevancia, que pone en valor el río, el esfuerzo de los atletas y el trabajo conjunto entre clubes, organizadores y el Estado.