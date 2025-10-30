Rosario del Tala será sede de una nueva edición del Becario en Escena
La última gala del año del Becario en Escena, que impulsa el Instituto Becario, será el 27 de noviembre, en Rosario del Tala. Participarán 35 números artísticos de toda la región. Los ganadores serán acreedores de una beca que los acompañará en la formación en la rama artística escogida.
El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó que “venimos trabajando junto al equipo de la municipalidad de Rosario del Tala para realizar una amplia convocatoria, para que los niños y jóvenes de la comunidad y los alrededores puedan participar o asistir a nuestra gala”.
“El Becario en Escena es un hermoso show en sí mismo, pero lo más importante es que representa la posibilidad para muchos chicos de obtener una beca que los acompañará en 2026 en la formación en la rama artística escogida, sea baile, canto, danza o algún instrumento musical”, ejemplificó.
Finalmente, Berdiñas invitó a que se inscriban para ser parte de este evento cultural. “Habrá plazo hasta el 25 de noviembre, o hasta alcanzar el cupo establecido de 35 números artísticos”, concluyó.
Por más información se puede ingresar a https://www.institutobecario.gov.ar/becarioenescena.php o acercarse al Ex Mercado Municipal de Rosario del Tala.