Rosario del Tala reunió a jóvenes talentos en la última gala del Becario en Escena
Cerca de 50 niños y jóvenes participaron en la última gala anual del Becario en Escena, el concurso de talentos impulsado por el Instituto Becario, que reunió 29 números artísticos provenientes de distintas localidades de la región. Los ganadores recibieron becas culturales para acompañar su formación en la disciplina elegida.
El evento tuvo lugar en Rosario del Tala, donde el director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, celebró “la puesta en escena de todos los estudiantes que supieron mostrar el trabajo diario en la rama del arte que eligieron y abrazan con pasión”. Además, destacó que el programa “se ha convertido en un concurso federal que permite que muchos jóvenes puedan subir por primera vez a un escenario y proyectar una futura carrera artística”.
El intendente Juan Medina también valoró la convocatoria: “Pasamos una tarde hermosa con esta propuesta cultural. Recibimos chicos de Rosario del Tala, Gobernador Sola, Caseros y otras localidades, que se destacaron por su talento como promueve este programa”. Agradeció además al Instituto Becario por elegir a la ciudad como sede de la última gala.
Un programa que impulsa la formación artística entrerriana
El Becario en Escena otorga becas culturales a estudiantes de 6 a 25 años mediante certámenes que en 2025 se realizaron en Crespo, Paraná, Colón y Rosario del Tala. El jurado estuvo compuesto por Rubén Clavenzani, Wilton Osán e Ingrid Kranevitter.
Ganadores
De 6 a 12 años
• Olivia Migueles Zalazar – Música
• Catherina Notari – Danza
De 13 a 18 años
• Mia Sato – Libre Expresión
Categoría grupal
• Mia Muzachiodi, Tomás Parodi, Jeremías Casal y Martiniano Berdún – Música
Menciones especiales
De 13 a 18 años
• Paloma Cardoso – Música
• Constanza Notari – Danza
Grupal
• Martina Acevedo, Cindy Sigales, Sofía Echeverría – Libre Expresión
• Lisette Cergneux, Alegra Devolder – Libre Expresión