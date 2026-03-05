Rosario Central pierde a Ángel Di María por lesión
Luego de la euforia por la victoria en el clásico rosarino, Rosario Central recibió la noticia que tanto temía. El club emitió el parte médico oficial en el que confirmó que su emblema Ángel Di María sufrió un problema muscular que lo obligará a perderse los próximos partidos. El campeón del mundo sufrió una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo, lo que pone un freno a su gran presente tras haber sido la figura excluyente ante Newell’s.
El departamento médico del plantel profesional también informó que Enzo Copetti sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo, dejando al equipo de Jorge Almirón con dos bajas de peso en la zona ofensiva.
La presencia de Di María en el clásico estuvo en duda hasta último momento. El propio jugador reconoció que arrastraba una molestia muy fuerte desde la previa del encuentro, pero su deseo de estar presente en el partido más importante de la ciudad fue más fuerte. “Si no era el clásico, no jugaba”, había deslizado tras el triunfo en el estadio “Coloso Marcelo Bielsa”.
A pesar del dolor, que incluso le impidió hacerse cargo de las ejecuciones de pelota parada para no forzar la zona afectada, “Fideo” marcó un golazo para abrir el marcador. Sin embargo, la exigencia le pasó factura y debió ser reemplazado por Jaminton Campaz apenas cinco minutos después de su gol.
“Fui un poco egoísta en querer jugar. Estaba prácticamente en una pierna, pero no quería perderme el clásico. Vivir ese partido, esa adrenalina y ese ambiente es algo único. Los chicos querían que esté y yo quería estar”, comentó el campeón del mundo en declaraciones a la prensa.
Las lesiones de Di María y Copetti representan un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón. Si bien el parate del fútbol argentino le otorga un margen de tiempo valioso para la recuperación, ambos futbolistas quedan bajo observación estricta de cara a los próximos desafíos.
En el caso del campeón del mundo, se perderá, de mínima, el duelo ante Argentinos Juniors de la próxima semana. Además, está el rumor de que la Supercopa Internacional contra Estudiantes de La Plata se podría disputar el 18 de marzo en Asunción del Paraguay, coincidente con los sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana.
Además de estas bajas, el entrenador tampoco tendrá a disposición a Franco Ibarra, pero, a diferencia de los casos de Copetti y Di María, no será por cuestiones físicas. Es que el volante llegó a la quinta amarilla acumulada en el clásico, y ahora deberá purgar una fecha de suspensión. Central continuará entrenando durante los próximos días en el predio de Arroyo Seco con la mirada puesta en el duelo ante el Bicho.