Roncaglia supervisó un operativo de seguridad en Bajada Grande, Paraná
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó este miércoles un operativo de control y vigilancia en la zona de miradores de Bajada Grande, en la capital provincial.
La medida tuvo como objetivo reforzar la presencia policial y garantizar la prevención del delito, mediante una acción coordinada entre distintas áreas operativas de la Policía de Entre Ríos.
El dispositivo incluyó a las Divisiones Montada y Canes, la Guardia de Infantería, la Compañía de Operaciones Especiales (COE), la Jefatura Departamental Paraná, el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), la Dirección General de Drogas Peligrosas y la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal.
Desde la cartera de Seguridad se destacó que la articulación de estas fuerzas busca implementar una estrategia integral para reforzar la vigilancia en zonas clave y fortalecer el trabajo preventivo en la ciudad.