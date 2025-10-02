Maran Suites & Towers

Roncaglia supervisó un operativo de seguridad en Bajada Grande, Paraná

Redacción | 01/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó este miércoles un operativo de control y vigilancia en la zona de miradores de Bajada Grande, en la capital provincial.

La medida tuvo como objetivo reforzar la presencia policial y garantizar la prevención del delito, mediante una acción coordinada entre distintas áreas operativas de la Policía de Entre Ríos.

El dispositivo incluyó a las Divisiones Montada y Canes, la Guardia de Infantería, la Compañía de Operaciones Especiales (COE), la Jefatura Departamental Paraná, el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), la Dirección General de Drogas Peligrosas y la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Desde la cartera de Seguridad se destacó que la articulación de estas fuerzas busca implementar una estrategia integral para reforzar la vigilancia en zonas clave y fortalecer el trabajo preventivo en la ciudad.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X