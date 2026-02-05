Roncaglia supervisó el operativo de seguridad para la Fiesta Nacional del Mate en Paraná
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, recorrió el predio de la costanera de Paraná y confirmó el despliegue de más de 200 efectivos policiales por jornada para garantizar la tranquilidad de quienes asistan a la 35° Fiesta Nacional del Mate.
En el marco de los preparativos del evento, el funcionario ratificó el compromiso del gobierno provincial para que la celebración se desarrolle con normalidad y bajo estrictas medidas de prevención y control.
“Es un gran desafío que asumimos con responsabilidad. Queremos que todo funcione bien y con tranquilidad. Hay que estar a la altura de las circunstancias y tenemos un equipo adecuado y preparado para brindar seguridad en esta fiesta”, destacó Roncaglia.
De la recorrida participaron la intendente de Paraná, Rosario Romero, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, con quienes se coordinaron aspectos logísticos y estratégicos en el lugar.
El operativo no se limitará al interior del predio, sino que abarcará una cobertura integral que incluirá accesos, zonas aledañas y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Además, habrá monitoreo constante para ordenar el flujo vehicular y peatonal durante cada jornada.