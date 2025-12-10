Roncaglia recibió un informe académico que reconstruye la historia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos
Las autoridades de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader y del Servicio Penitenciario de Entre Ríos presentaron al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, un informe que recopila y ordena la historia institucional del sistema penitenciario provincial.
El documento reúne los principales hitos históricos del Servicio Penitenciario, junto con una planificación institucional que organiza y jerarquiza los procedimientos internos. El trabajo fue producido de manera conjunta entre docentes, estudiantes, investigadores y agentes penitenciarios, y repasa acuerdos operativos, reglamentos y documentación dispersa en distintos archivos.
La presentación se dio en el marco del trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la facultad, con el objetivo de construir un registro ordenado y accesible de la evolución del organismo.
El decano Daniel Richar destacó la importancia del proyecto: “Celebramos el trabajo realizado por el equipo de investigación de nuestra facultad y agradecemos la colaboración del personal del Servicio Penitenciario. Es un enorme logro haber recuperado información valiosa que estaba dispersa y poder reconstruir la memoria institucional”, expresó.
Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, valoró el aporte del informe: “Conocer y ordenar la historia de la institución nos da una base para construir identidad y avanzar. Es la suma del esfuerzo de quienes trabajaron desde los orígenes lo que nos impulsa a seguir, sabiendo todo lo conseguido y lo que aún queda por mejorar”, afirmó.
La iniciativa consolida el seguimiento técnico y académico que la facultad mantiene con la institución, a través de equipos profesionales que aportan en formación, actualización, mejora de procesos internos y ordenamiento del archivo.
Finalmente, el ministro Néstor Roncaglia subrayó la relevancia de contar con este registro histórico: “Conocer la procedencia de cada reglamento y decreto permite ordenar la gestión y avanzar hacia un sistema penitenciario moderno, seguro y orientado a políticas públicas de derechos humanos y reinserción social”, señaló.