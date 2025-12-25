Roncaglia inauguró la reconstrucción integral de la comisaría de Puerto Ruiz en Gualeguay
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, dejó oficialmente inaugurada la puesta en valor y reconstrucción total de la dependencia policial de Puerto Ruiz, ubicada en el departamento Gualeguay. La obra permitió recuperar y modernizar por completo el edificio, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal policial y optimizar la atención a vecinos y turistas que transitan por la zona portuaria.
La intervención incluyó una reestructuración edilicia integral, pensada para garantizar espacios funcionales y seguros, acordes a la importancia estratégica que tiene Puerto Ruiz dentro del esquema de prevención y seguridad de la región.
En ese marco, se ejecutó un plan de obras estructurales que contempló la fabricación de zapatas y columnas con refuerzos de hierro, asegurando la estabilidad y durabilidad del edificio a largo plazo. Además, se llevó adelante el recambio total del techo, con nueva perfilería y chapas, y se realizó la nivelación del terreno mediante el uso de maquinaria pesada y relleno en sectores con desniveles.
Los trabajos también incluyeron la demolición de paredes obsoletas para generar oficinas más funcionales, la instalación de cielorrasos de placas de yeso con perfilería de aluminio y la colocación de cerámicos nuevos en toda la superficie, luego de la ejecución de contrapisos y carpetas.
A estas mejoras edilicias se sumó la incorporación de nuevo mobiliario y equipamiento, lo que permitirá brindar un servicio más eficiente y de mayor calidad a la comunidad de Puerto Ruiz, fortaleciendo la presencia policial en un punto clave del departamento.