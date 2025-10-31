Roncaglia firmó nuevos convenios del Foprose con municipios y comunas por 16 millones de pesos
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmó nuevos convenios del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) con distintos municipios y comunas entrerrianas, por un total de 16 millones de pesos, destinados a fortalecer las políticas de seguridad y videovigilancia en todo el territorio provincial.
El Foprose se financia con aportes del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas), que son asignados al Ministerio de Seguridad y Justicia para ser distribuidos entre los gobiernos locales y utilizados en la adquisición de equipamiento de seguridad.
En esta oportunidad, los convenios firmados beneficiarán a las localidades de Basavilbaso, Herrera, La Picada, San Jaime de la Frontera, San Gustavo y El Palenque, que podrán invertir los recursos en la compra de herramientas y tecnología para reforzar la prevención del delito.
“Estamos contentos de poder seguir destinando fondos de seguridad para las localidades entrerrianas. Con esta acción ya son más de 114 los convenios rubricados con municipios y comunas en lo que va de 2025. Esto se traduce directamente en mayor seguridad para los vecinos de Entre Ríos”, expresó el ministro Roncaglia tras la firma.