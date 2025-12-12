Romero y Poletti avanzan en una agenda común para integrar Paraná y Santa Fe con proyectos turísticos y de movilidad
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, encabezaron una reunión de trabajo en Casa de la Costa, donde funcionarios de ambas municipalidades compartieron experiencias de gestión y coordinaron acciones para fortalecer la integración regional.
Uno de los ejes principales del encuentro fue la posibilidad de implementar un sistema de transporte fluvial entre ambas capitales, con un modelo de inversión público-privada. La iniciativa apunta tanto a mejorar la conectividad diaria como a potenciar el turismo y la vida cultural en ambas costas.
Durante la reunión, los equipos técnicos avanzaron en un intercambio sobre el funcionamiento de servicios públicos esenciales, como la recolección de residuos, el alumbrado público y el estacionamiento medido, con el objetivo de identificar mecanismos de cooperación y mejoras conjuntas.
Romero destacó la visión estratégica compartida entre ambas ciudades: “Paraná y Santa Fe conforman un área metropolitana muy interesante, el río no nos separa, sino que nos une”. Además, sostuvo que se conformará un equipo de trabajo para evaluar alternativas de inversión público-privada que permitan desarrollar el servicio fluvial, pensado tanto para pasajeros como para fines turísticos: “Que se pueda apreciar y vivir un poco más el río que nos une”, expresó.
La intendenta también subrayó la importancia de avanzar en una agenda cultural común, con actividades y eventos compartidos: “Hemos charlado de eventos culturales comunes (…) como la participación en la Fiesta del Mate con artistas de ambas costas”, afirmó.
Por su parte, Poletti agradeció la invitación y puso en relieve la sintonía entre ambos gobiernos locales: “Surgen ideas porque tenemos muchas visiones comunes; somos ciudades capitales, estamos muy cerca y nos une un paisaje”. El mandatario santafesino resaltó que la cooperación puede traducirse tanto en iniciativas turísticas como en mejoras prácticas para la vida cotidiana de santafesinos y paranaenses: “Somos dos ciudades que estamos muy cerca y nos tenemos que potenciar”, concluyó.
Del encuentro participaron, por Paraná, Santiago Halle, Mayra Collante, Maximiliano Pérez Viecenz y Agustín Clavenzani; y por Santa Fe, José Serruya, Rosario Alemán, Víctor Hadad, Jorge Toum, Javier De la Mónica, Natalia Fantini y Raquel Wendler.