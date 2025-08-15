Romero inauguró la 13° edición de la Feria del Libro Paraná Lee 2025 con amplia participación estudiantil
La intendenta Rosario Romero encabezó este jueves la apertura oficial de la 13° Feria del Libro Paraná Lee 2025, que se desarrollará hasta el domingo en Sala Mayo, de 10 a 20 horas, con la participación de más de 70 editoriales y librerías. El evento comenzó con una gran convocatoria y reunió a destacados referentes de la literatura, entre ellos la escritora Norma Morandini y el autor Mariano Quirós.
Romero, acompañada por el viceintendente David Cáceres, celebró la presencia de más de 2.000 estudiantes en la primera jornada: “Es una señal de que el libro sigue importando en la ciudad”. La mandataria subrayó que la Feria es una construcción colectiva que trasciende gestiones y que cada año recibe la visita de escuelas de todos los niveles: “Todo lo que hagamos para transmitir la cultura de acercarnos al libro, de difundirlo, en todas sus formas, es valioso. Hay mucha gente que lee en una pantalla, pero finalmente lee”.
Por su parte, Cáceres destacó que la propuesta no solo es literaria, sino también turística y cultural: “Es una política pública que contiene a otros actores de la sociedad, con una feria de emprendedores y un patio gastronómico que invitan a visitar Paraná”.
La escritora Norma Morandini, invitada especial de la edición 2025, expresó: “Para quienes hacemos un trabajo solitario, la Feria es la oportunidad de compartir tiempos de reflexión con otros. Lo importante es que siempre haya lectores”.
En el acto inaugural, el escritor Mariano Quirós leyó un texto de su autoría para dar inicio formal al evento.
Declaración de interés
Durante la ceremonia, la senadora provincial Claudia Silva (Frente Más Para Entre Ríos) entregó a Romero la resolución de la Cámara de Senadores que declara de interés legislativo la 13° edición de Paraná Lee.
La apertura contó con la presencia del jefe de Gabinete Santiago Halle, secretarios y secretarias municipales, concejales, autoridades universitarias y del Consejo General de Educación.