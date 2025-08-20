Romero cuestionó la escasa ayuda provincial por el temporal: “Nos prometieron 20 frazadas y 20 módulos, algo muy pequeño para una ciudad de 280.000 habitantes”
La intendenta de Paraná, Rosario Romero (PJ), brindó detalles de la asistencia desplegada en distintos barrios de la ciudad tras las intensas lluvias de este martes y también se refirió al escenario electoral.
En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Romero confirmó que en pocas horas cayeron 70 milímetros de agua, lo que ocasionó complicaciones en viviendas precarias e infraestructura barrial. “Hubo daños y requerimientos de muchas familias. Felicito al equipo municipal porque trabajó intensamente desde la primera hora”, afirmó.
Asistencia en barrios y operativo municipal
La intendenta detalló que los principales inconvenientes se registraron en Cáritas, El Radar, Capibá, La Palanga, Los Hornos, Illia, Miguel David, División Los Andes, Misiones y Crespo. Allí se entregaron 100 frazadas, 90 módulos alimentarios, kits de limpieza y 70 rollos de agrotileno. Además, personal municipal intervino en la vía pública por la caída de 15 árboles y ramas.
“El equipo de Desarrollo Social, Defensa Civil y Servicios Públicos trabajó con todo su personal, sin horarios. Estuvieron más de 50 personas recorriendo las calles para resolver problemas”, subrayó.
Romero cuestionó el escaso aporte provincial: “Nos prometieron 20 frazadas y 20 módulos, algo muy pequeño para una ciudad de 280.000 habitantes. Solo en una tarde nosotros entregamos 90 módulos. La ayuda debe ser proporcional”.
Llamado a la responsabilidad ciudadana
La jefa comunal pidió la colaboración de los vecinos para mantener limpios los arroyos y evitar anegamientos: “No hay que tirar residuos en la vía pública porque obstruyen los desagües. Durante la lluvia trabajamos con máquinas para liberar sectores llenos de basura, pero la ciudad más limpia es la que cuidamos entre todos”.
También recordó que el municipio ejecuta obras de limpieza y mantenimiento en cursos de agua como el arroyo Las Viejas y el acceso por calle Crespo, aunque advirtió que “hay conductas irresponsables que agravan los problemas”.
Relación con municipios vecinos
Romero destacó el trabajo conjunto con localidades cercanas: “Con Colonia Avellaneda y otras ciudades tenemos un intercambio constante de asistencia y colaboración”.
Definiciones políticas
En cuanto al cierre de listas, Romero aseguró que el PJ tuvo un proceso abierto en el que algunos sectores no cumplieron con los requisitos básicos. “No presentaron la cantidad de avales que exige la carta orgánica. Por eso no pudieron competir”, resumió, en nota reproducida por los colegas de Análisis Digital.
Reivindicó la lista oficialista encabezada por Adán Bahl, con la senadora Adriana Meza y el dirigente Daniel Benítez: “Son personas con gestión, trayectoria y conocimiento. Tenemos candidatos solventes, que ya recorren la provincia”.