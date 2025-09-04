Romero, Bahl y Michel encabezaron un acto del peronismo de Paraná
La intendenta Rosario Romero y los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Andrés Sabella, encabezaron un acto en el club Sportivo Urquiza de Paraná. Allí, Romero convocó a la militancia y aseguró: “Nuestros compañeros estarán en el Congreso para plantear nuestros temas con perspectiva federal, y no me cabe duda de que nos van a enorgullecer”.
El encuentro reunió a referentes del peronismo local como Jorge Kinoto Vázquez, presidente del PJ Paraná; el viceintendente David Cáceres; funcionarios municipales, concejales y el exdiputado nacional Marcelo Casaretto.
Romero enfatizó que es necesario “salir a militar a quienes nos representarán sin insultos y con ideas”, diferenciándose del estilo de Javier Milei.
El candidato a senador nacional Adán Bahl destacó que la lista representa a docentes, trabajadores, empresarios, mujeres y jubilados: “Fuerza Entre Ríos es la alternativa para confrontar con este gobierno ajustador y endeudador de Frigerio y Milei. Tenemos que ir al Congreso a defender a Entre Ríos y reclamar que no se le suelte la mano a los municipios”.
Bahl también advirtió sobre la flexibilización laboral y el abandono a jubilados y personas con discapacidad: “Es un plan de hambre y desocupación, resistir es una obligación del peronismo”.
En la misma línea, el candidato a diputado nacional Guillermo Michel sostuvo: “Esta es la elección más importante desde la vuelta de la democracia porque Milei quiere imponer un modelo sin clase media y sin universidad pública. También está en riesgo el sistema de salud pública, que es infinitamente superior al de cualquier país de Latinoamérica”.
Michel cuestionó al gobernador entrerriano: “Frente a la ausencia, el desgobierno y la falta de coraje de Frigerio, nosotros tenemos a Beto que dio vuelta la municipalidad con superávit. Frigerio le entregó todo a Milei y se convirtió en su gerente en la provincia”.
Por su parte, el rector de la UNER y candidato a diputado nacional Andrés Sabella remarcó: “Esta es una elección trascendental donde nos estamos jugando el futuro de la Argentina. La educación pública está entre los sectores más golpeados por este gobierno, y nuestro movimiento se identifica con el trabajo, la salud pública y el desarrollo científico-tecnológico”.
Finalmente, Sabella subrayó la necesidad de recuperar la calidad de las escuelas primarias y secundarias y garantizar condiciones dignas para estudiantes y docentes.