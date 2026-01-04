Roger Waters le pidió a Trump “dejar de comportarse como un niño” y defendió a Nicolás Maduro
Roger Waters volvió a pronunciarse en defensa del dictador venezolano Nicolás Maduro, esta vez después de su captura por fuerzas estadounidenses bajo órdenes de Donald Trump. El músico británico lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, donde combinó consignas políticas, acusaciones contra Washington y una particular estadística global.
“Por amor de Dios, Venezuela es una nación soberana. ¡Manos fuera de Venezuela!”, reza la frase, sobre fondo rojo, que abre la grabación de un minuto y 40 segundos. Luego aparece Waters, en formato selfie, con remera negra y anteojos, en tono solemne y discurso encendido.
“Estamos realmente consternados por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas y camaradas en Venezuela, esa grande y maravillosa expresión de la Revolución Bolivariana”, afirma el ex integrante de Pink Floyd, sin referencias a la crisis humanitaria ni a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
#Venezuela #NicolasMaduro pic.twitter.com/cDjSHGcGjP
— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) January 3, 2026
Según Waters, su postura no es minoritaria. Muy por el contrario, asegura representar a una aplastante mayoría planetaria. “Alrededor del mundo, solo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99% de todas las personas estamos diciendo que deploramos estas acciones”, sostuvo, sin ofrecer precisiones sobre el método de consulta.
El músico también apuntó directamente contra Trump y su entorno. Les pidió al Ejército y al Gobierno estadounidense respetar “el derecho soberano” de los venezolanos y los exhortó a “madurar”. “Por el amor de Dios, dejen de comportarse como niños en el patio de una escuela. Este es nuestro mundo, no el de ustedes” lanzó.
Y concluyó: “No soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo, y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debería ser dejado en paz por el gendarme gringo del norte”.