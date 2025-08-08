Rogelio Frigerio y Javier Mendelovich dialogaron sobre proyectos de infraestructura para General Campos
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este viernes al intendente de General Campos, Javier Mendelovich, para analizar proyectos de infraestructura destinados a la localidad.
El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.
Tras la reunión, Mendelovich valoró el espacio de diálogo y detalló que conversaron sobre diversas iniciativas para ejecutar en General Campos. “Es un trabajo arduo proyectar y realizar obras hoy, pero hay voluntad de llevarlas adelante, planificarlas y no desistir en el difícil camino que enfrentamos”, señaló.
El intendente destacó que estas instancias permiten un intercambio franco, al recibir directamente la información que requieren del Gobierno provincial, y al mismo tiempo, que la provincia conozca la situación local de primera mano.
Mendelovich elogió el compromiso del gobernador, describiéndolo como “muy respetuoso y sincero, que nos dice las cosas tal cual son”, algo fundamental para transmitir esperanza a nuestros vecinos y lograr que nuestro pueblo pueda florecer.
Finalmente, el jefe comunal expresó que se lleva “el compromiso de continuar gestionando las obras necesarias”. Somos conscientes de las dificultades económicas actuales, pero confiamos en que, cuando la situación mejore, podremos concretarlas. Hay demandas diarias que los municipios no pueden resolver por sí solos, por eso es clave el trabajo conjunto.