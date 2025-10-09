Rogelio Frigerio y el ministro Lisandro Catalán coordinan acciones sobre infraestructura y la deuda de la Caja de Jubilaciones
El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, visitó hoy la provincia de Entre Ríos para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio y abordar temas clave para la gestión provincial. El encuentro, que forma parte de la agenda que el Gobierno nacional mantiene con los mandatarios de las provincias, se centró en la deuda de la ANSES con la Caja de Jubilaciones y en el impacto de la energía de Salto Grande en la provincia.
Los funcionarios también discutieron el aumento del 28% en la tarifa de la represa, lo que le permitirá a Entre Ríos generar excedentes destinados a obras de infraestructura en las zonas afectadas por el embalse. Al respecto, el gobernador Frigerio afirmó que “el incremento del 28% de la tarifa va a redundar en más excedentes y más obras en nuestra provincia”.
Avances en la gestión
Con respecto a la deuda de la Caja de Jubilaciones, se programó una reunión técnica para la próxima semana entre representantes de ambas cajas y de los ministerios de Economía nacional y provincial. El objetivo es “definir una hoja de ruta hacia una solución definitiva y sostenible”.
Además, se destacó el avance del Plan Provincial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, que contempla la recuperación de más de 450 kilómetros de rutas. El Gobierno Nacional autorizó a la provincia a acceder a programas de financiamiento de organismos multilaterales para obras estratégicas.
En el área de transporte, se formalizó un memorándum de entendimiento para reactivar servicios ferroviarios locales, comenzando por los ramales Paraná–Enrique Berduc–Jorge Méndez y Paraná–Oro Verde.
Finalmente, Catalán y Frigerio se dirigieron al Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde participaron de una capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP), que será utilizada en las próximas elecciones del 26 de octubre.