Rogelio Frigerio y Damián Arévalo, intendente de San José de Feliciano dialogaron sobre proyectos para la localidad
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes al intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, con quien abordó las obras prioritarias para la localidad y asuntos relacionados con la salud pública y políticas de desarrollo humano y social.
El presidente comunal calificó de “muy productivo” y “cordial” el encuentro con el mandatario y destacó: “Me llevo la mejor predisposición para dar respuesta a todas las cuestiones planteadas, pensando en un 2026 que se configura como positivo; y en eso hemos coincidido”.
Comentó que en el encuentro invitó al gobernador a las distintas actividades culturales que se realizan en la cabecera departamental de Feliciano en la época estival, “que tienen que ver con lo que son nuestras raíces”, entre ellos los carnavales y la tradicional Fiesta del Ternero, que tendrá lugar en marzo, en los que “el gobierno de la provincia en años anteriores siempre nos ha acompañado”. Recordó que este tipo de iniciativas, además del disfrute, “tienen que ver con el movimiento económico que estas fiestas populares producen en ciudades como la nuestra”.
Como balance de la reunión, señaló que sobre todo lo planteado “me llevo una respuesta positiva” del mandatario. “Me hizo notar de las dificultades económicas que puede haber, pero que se han ido destrabando, y espera que el año que viene sea muy positivo para que se puedan llevar adelante las cuestiones que han quedado presupuestadas”, finalizó.