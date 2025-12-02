Rogelio Frigerio se reunió con presidentes de juntas de gobierno y comunas del departamento Feliciano para concretar un relevamiento de necesidades
En el marco de su visita a Feliciano, el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con presidentes de comunas y juntas de gobierno del departamento para relevar las necesidades de cada una. Allí les confirmó el pase a la categoría de Comuna, de las dos únicas juntas de gobierno que quedan en el distrito, Laguna Benítez y La Esmeralda, a partir del año próximo.
En el encuentro, el mandatario señaló que esa transición es fundamental para fortalecer la autonomía local. Explicó que “la junta de gobierno es un nivel de gestión al que le falta autonomía de decisión, que no tiene capacidad de compra, de endeudamiento”, por lo cual la transformación hacia la categoría de Comuna busca otorgar mayor capacidad de gestión para beneficio de los vecinos.
Resaltó que estos cambios “no representan mayor gasto de la política”, sino que su intención es “hacerlo siempre a favor de los vecinos”. El gobernador enfatizó que el objetivo es que puedan mejorar servicios básicos como la infraestructura, la recolección de basura y la limpieza, mientras se optimizan las obligaciones indelegables de cada comuna.
Finalmente, el mandatario invitó a los presentes a expresar libremente sus inquietudes y necesidades, ya que “la mirada de los presidentes de comuna o de los intendentes es la mirada más certera, porque son los que están todos los días lidiando con los problemas”. Así, se busca una gestión local más eficiente y cercana a la realidad de cada comunidad.
De juntas a comunas
Al respecto, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, indicó que en el departamento Feliciano persistían dos juntas de gobierno, Laguna Benítez y La Esmeralda, que en lo inmediato “van a empezar a ser comunas. Eso redundará en un cambio significativo en lo que tiene que ver con lo presupuestario y con la capacidad de respuesta que van a tener ahora los presidentes para sus comunidades. Hoy estaban recibiendo un fondo presupuestario aproximado a 4,8 millones de pesos y el año que viene ya van a estar recibiendo entre 15 y 16 millones de pesos. Estas son muy buenas noticias para la respuesta a la comunidad”.
Por su parte, el presidente de la junta de gobierno de La Esmeralda, Nelson Marmol, dijo que “estamos muy emocionados, porque hemos luchado a pulmón durante mis dos gestiones como presidente de junta; y la verdad, el pasarnos a comuna es un gran paso para nuestros vecinos. La gente de campo lo único que pide siempre son caminos para la educación y algunas viviendas precarias a las que se van haciendo ampliaciones, por el hecho de que no tenemos fondo suficiente para poder hacer una casita. A partir de ahora, las cosas van a ser distintas para el distrito”.