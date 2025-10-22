Rogelio Frigerio recorrió la obra de pavimentación del acceso norte a Concepción del Uruguay
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este martes los trabajos de pavimentación que se ejecutan en el acceso norte de Concepción del Uruguay. La obra, largamente esperada por los vecinos, mejorará la conectividad y acompañará la expansión urbana hacia esa zona de la ciudad.
Acompañado por el intendente Eduardo Lauritto, Frigerio visitó la obra de pavimentación del acceso norte y destacó que “era una obra muy esperada por los vecinos, pero también muy vinculada al desarrollo urbanístico de la ciudad”.
El mandatario agregó: “A partir de esta obra, lo más probable es que la ciudad se expanda hacia el norte. Hay mucho potencial para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo inmobiliario”. Además, precisó que los trabajos demandarán varios meses e incluyen la construcción de puentes y alcantarillas.
Por su parte, el intendente Lauritto agradeció la ejecución de la obra “porque representa una mejora concreta para los vecinos que viven aquí y permitirá que, como dice el gobernador, Concepción del Uruguay crezca hacia el norte con mejores condiciones de infraestructura y conectividad”.
Nueva escuela técnica
Consultado sobre la obra de la Escuela Técnica N° 3, que presenta un avance del 95 por ciento, el gobernador expresó: “Se prevé que esté lista para el ciclo lectivo 2026. Fue una de las primeras gestiones que concretamos en las negociaciones con el gobierno nacional, y hoy está a punto de convertirse en realidad”, señaló Frigerio.
También participaron del recorrido el administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, y el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales.