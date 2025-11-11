Rogelio Frigerio recibió a representantes del Rotary Club Paraná Plaza
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes a las nuevas autoridades del Rotary Club Paraná Plaza, quienes le presentaron un proyecto para la creación de una escuela de oficios. También dialogaron sobre las acciones solidarias que lleva adelante la organización.
Participaron del encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno, por parte del Rotary Club Paraná Plaza -entidad que pertenece al Rotary Internacional Binacional Distrito 4945 Argentina- Uruguay-, su presidente Sandra Leiva y el secretario Luciano Cozza; y el gobernador del Distrito Binacional del Rotary Club Paysandú, Leonel Delgado Rossi.
Tras la reunión, Leiva precisó que en la oportunidad “le presentamos al gobernador un proyecto que tenemos de una escuela de oficios y le pedimos colaboración para agilizar los trámites y poder llevarla a cabo como un proyecto del Rotary Club Plaza”.
En ese sentido, señaló que el mandatario provincial manifestó su apoyo y se comprometió “a iniciar la gestión para que se pueda llevar adelante”. “Fue un encuentro muy positivo”, afirmó Leiva, y agradeció a Frigerio por “brindarnos este espacio”.
Por su parte, Leonel Delgado Rossi destacó la predisposición del mandatario para dialogar: “Son de esas personas que escuchan y pueden concretar ideas o proyectos cuando una institución pide ayuda. Tiene la disponibilidad de acompañar para poder concretar esta iniciativa que tiene este hermoso club”.