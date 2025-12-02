Rogelio Frigerio puso en marcha un Centro Unificado de Emergencias en San José de Feliciano
Un nuevo espacio, donde comenzó a funcionar la prueba piloto del sistema 911, fue puesto en marcha en Feliciano por el gobernador Rogelio Frigerio. Quedó instalado en la terminal de ómnibus, cedida por la Municipalidad de la precitada localidad, y reunió, por primera vez, a todos los organismos de respuesta inmediata del departamento.
Junto al intendente Damián Arévalo, el gobernador dejó inaugurado este martes el dispositivo que integra en un mismo ámbito a la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios, el Cuerpo de Inspectores Municipales y el servicio de ambulancias del hospital. El objetivo es brindar una atención más rápida, coordinada y eficiente a los 18.000 habitantes del departamento.
El mandatario provincial afirmó que el espacio es producto de un esfuerzo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad, la cual destinó un sector de la terminal de ómnibus para albergar el sistema. “Estamos trabajando en conjunto para darle más paz y tranquilidad a los vecinos de Feliciano. Es parte de la responsabilidad que tenemos”, subrayó.
El Centro Unificado de Emergencias marca un avance significativo en la seguridad pública provincial. Permitirá mejorar la capacidad de respuesta frente a problemáticas frecuentes del departamento, como hurtos, violencia de género y abigeato. El sistema 911, en su fase piloto, será la herramienta central para optimizar la articulación operativa en situaciones de emergencia.
El espacio fue acondicionado con tecnología de última generación, incluyendo 24 cámaras de monitoreo y modernos equipos de comunicaciones para optimizar la prevención. Además del lanzamiento del programa piloto 911, se reforzó la Dirección Departamental de Feliciano con nuevo personal, vehículos y equipamiento táctico.
Participaron del acto el jefe de la policía de Entre Ríos, Claudio González, y el secretario general de Gobernación, Mauricio Colello, así como legisladores provinciales y autoridades departamentales y locales.