Rogelio Frigerio participará en Brasil del Diálogo Regional de Políticas del BID sobre gestión fiscal digital
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, será parte del Diálogo Regional de Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevará a cabo el 10 y 11 de septiembre en Río de Janeiro. La cumbre reunirá a gobiernos, organismos internacionales y referentes del sector privado, bajo el eje “Soluciones digitales para una gestión fiscal inteligente”.
En la apertura de la sesión plenaria, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, expondrá sobre “La importancia de la consolidación fiscal a nivel nacional y subnacional”. Luego, Frigerio presentará su conferencia sobre “Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades”, compartiendo la experiencia entrerriana.
El encuentro, considerado una de las principales instancias de debate sobre modernización fiscal en la región, pondrá el foco en la transformación digital de los sistemas tributarios y de administración pública, el uso de tecnologías para optimizar la recaudación, la fiscalización inteligente y la eficiencia en el gasto público.
El mandatario provincial fue invitado por el BID a participar junto a ministros, gobernadores, especialistas y representantes del sector privado vinculados a la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública.
Cabe destacar que la misión está organizada y financiada en su totalidad por el BID, lo que implica que no generará costos para la provincia.
De esta manera, Entre Ríos se suma a la agenda internacional en la que se discuten los desafíos de los gobiernos para modernizar sus instituciones, fortalecer la transparencia y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sustentables.