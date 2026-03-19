Rogelio Frigerio: “Nos hemos vuelto especialistas en gobernar y gestionar sin plata”
Con la simbología tradicional amarilla, globos multicolores incluidos y música de Tan Biónica y Airbag, el expresidente Mauricio Macri encabezó un acto en Parque Norte para relanzar al PRO frente a más de 3000 dirigentes. Uno de los gobernadores presentes fue Rogelio Frigerio quien destacó: “Nos hemos vuelto especialistas en gobernar y gestionar sin plata, a trabajar con transparencia, eficacia, eficiencia para, sin recursos, darle soluciones a la gente. Si tenemos esta capacidad sin plata, con más recursos nadie nos va a parar”, reflexionó el ex ministro del Interior macrista.
“Muy buenos días. Qué lindo estar acá, qué lindo ver caras que hace rato no veía. Voy a ser corto porque ya lo veo ansioso Mauricio; todos lo conocemos. Y la verdad que todos lo quieren escuchar seguramente, pero antes que nada yo sé del esfuerzo de miles, de miles de los que están acá para venir hoy temprano del interior más profundo de la Argentina”, comenzó el mandatario argentino.
“Muchos sin la posibilidad de dormir en un hotel hoy, se tomaron el bondi ayer y se vuelven hoy a la tarde seguramente a su provincia. Quiero darles un gran aplauso a todos y cada uno de esos, muchos de mi provincia que veo ahí también. Eso es ser militante”, apuntó.
“Y hay que reconocerlo. Este es un encuentro federal. Muchos se preguntaban, ¿por qué lo hacemos? La verdad que tener que dar explicaciones de por qué un partido político en la democracia se junta regularmente a conversar a discutir los problemas del país, a proponer ideas para mejorar las políticas públicas, habla muy mal de lo que somos”, reflexionó Frigerio.
“Los partidos políticos son fundamentales para la democracia y nosotros como PRO tenemos la responsabilidad de sostener nuestro partido, de agrandarlo, de generar ámbitos de debate para mejorar las políticas públicas del que le toque gobernar a Argentina. Y nosotros queremos que al que le toque gobernar a Argentina le vaya bien, sobre todo se apunta al mismo norte que nosotros entendemos tiene que apuntar la Argentina”, expresó el jefe de Estado de la Provincia de Entre Ríos.
“Todos los que estamos acá ponemos el hombro para que eso suceda y para que la Argentina no tenga una nueva frustración. Sobre todo, porque creo que lo dijo Cristian (Ritondo), hoy la gente entendió mucho más que los políticos. ¿A dónde no hay que volver en la Argentina? No hay que volver nunca más al populismo, no hay que volver nunca más a la demagogia, a la mentira, a la corrupción. estructural del Estado. Eso lo tiene claro la gente. Ahora hace falta que la gran mayoría de la política acompañe ese cambio. Por supuesto, nos hubiera venido bárbaro hace 8 años que esa gente entendiera más cuál era el camino”, aseveró.
“Nos pidieron un cambio institucional, avanzamos sobre eso, había muchas más restricciones todavía para el cambio económico y hoy básicamente también porque el populismo explotó, probablemente con el peor gobierno de la historia mundial, el anterior, ya todos los argentinos o la gran mayoría sabemos cuál no es el camino y tenemos todos nosotros que trabajar para mostrar cuál sí es el camino de la Argentina”, añadió Frigerio.
“Y en eso, más allá de las grandes discusiones, la experiencia que tenemos nosotros en las provincias que gobernamos, en las intendencias que gobernamos, es fundamental, porque tenemos que hacer primar la normalidad, tenemos que hacer primar el sentido común. La gente está cansada de diagnósticos y quiere soluciones. Y las soluciones no se dan en los discursos, se dan en hechos concretos, diagnóstico, estrategia, solución”, puntualizó.
“Eso es lo que hemos aprendido en esta gran escuela que es el PRO y que intentamos todos cada uno de su lugar llevar adelante. Si el diagnóstico es que la educación en mi provincia estaba cada vez peor, sobre todo teníamos alumnos de primero a tercer grado que no sabían leer y escribir, obviamente la estrategia es tener un plan provincial de alfabetización para que hasta tercer grado por lo menos salgan con esos con conocimientos básicos, matemáticas”, precisó el gobernador entrerriano.
“Necesitamos sostener a los adolescentes en la escuela porque tenemos un 50% de deserción. Bueno, tenemos que ver qué estamos estudiando, qué le estamos dando a nuestros alumnos y tenemos que introducir cosas que a los adolescentes le hagan sentir que la educación en el secundario vale la pena, robótica, idiomas, programación. Bueno, todo eso estamos intentando hacer desde el primer momento. Primero con Alicia Fregonese que debe estar por ahí la primera presidenta del Consejo General de Educación ahora, diputada nacional del PRO. Y teníamos además el enorme el enorme desafío de gestionar sin plata. Tenemos los mismos recursos todos los gobernadores que están acá, los intendentes, que los que había en la pandemia para los gobiernos provinciales y municipales, los mismos”, agregó.
“Y tenemos, por supuesto, por varias razones muchísimas más responsabilidades. Nosotros tenemos acá los bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, y tenemos que hacernos cargo de gobernar sin plata y creo que nos hemos vuelto especialistas en gestionar sin plata, especialistas en sacarle cada a cada peso de los contribuyentes el mayor rendimiento, a trabajar con transparencia, con eficacia, con eficiencia para que sin recursos podamos darle una respuesta a la gente y lo estamos haciendo y eso se nota y por supuesto si tenemos esta capacidad sin plata, si Dios quiere este año finalmente podemos crecer y generar más recursos. Nadie no va a parar, estoy seguro que va a pasar eso”, pronosticó.
“Y además, por este cambio de la sociedad favor, por primera vez a ninguno de nosotros se nos ocurre pretender solucionar esos problemas aumentando los impuestos, todo lo contrario. Tenemos una agenda concreta y sin excusas para bajar la presión impositiva de cada una de nuestras provincias y del gobierno nacional también. Ese es el único camino. Y eso nos obliga, insisto, a ser cada vez mejores, a prepararnos cada vez más, porque el PRO también es una escuela de dirigentes y por eso es importante reunirnos acá hoy y habitualmente generar estas reuniones para preparar a más dirigentes en los desafíos actuales, pero también futuros de la Argentina. Que nunca más alguien nos pregunta nos pregunte para qué nos juntamos”, arengó Frigerio.
“Nos juntamos porque somos un partido político vigente que tiene enorme responsabilidades presentes y seguramente futuras. Nos juntamos además porque somos muchos amigos y nos gusta vernos la cara cada tanto y nos juntamos porque sentimos que tenemos una enorme responsabilidad con la Argentina, con cada una de las provincias y municipios que gestionamos”, concluyó Rogelio Frigerio, uno de los expositores más aplaudidos.