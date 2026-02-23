Rogelio Frigerio manifestó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Chemes
El gobernador Rogelio Frigerio expresó su pesar por el fallecimiento este domingo de Jorge Chemes, quien hasta hoy se desempeñaba como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. El ex funcionario fue un reconocido dirigente agropecuario, ex diputado nacional, y estuvo al frente de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos); de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y de otras entidades del sector. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
“Qué triste despedirte, querido Jorge. Me quedo con tu calidez, tu lealtad y las conversaciones compartidas, pensando siempre en cómo hacer las cosas mejor para nuestra provincia. Fue un honor que formaras parte de este equipo y de este camino”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
Hoy, con profundo dolor, despedimos a Jorge Chemes, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. Hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió.
También, hizo llegar a su familia y amigos su “acompañamiento en este momento tan difícil”.
