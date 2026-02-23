Maran Suites & Towers

Rogelio Frigerio manifestó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Chemes

Redacción | 22/02/2026 | Destacadas, Entre Ríos, Política | No hay comentarios

El gobernador Rogelio Frigerio expresó su pesar por el fallecimiento este domingo de Jorge Chemes, quien hasta hoy se desempeñaba como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. El ex funcionario fue un reconocido dirigente agropecuario, ex diputado nacional, y estuvo al frente de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos); de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y de otras entidades del sector. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.

“Qué triste despedirte, querido Jorge. Me quedo con tu calidez, tu lealtad y las conversaciones compartidas, pensando siempre en cómo hacer las cosas mejor para nuestra provincia. Fue un honor que formaras parte de este equipo y de este camino”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

También, hizo llegar a su familia y amigos su “acompañamiento en este momento tan difícil”.

En tanto, el Gobierno de Entre Ríos, comunicó: “Hoy, con profundo dolor, despedimos a Jorge Chemes, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. Hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió”.

 

 

