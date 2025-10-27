Rogelio Frigerio: “Los argentinos, cada vez con más claridad, sabemos a dónde no queremos volver”
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, atribuyó el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) a que “los argentinos cada vez con más claridad, sabemos a dónde no queremos volver”, y dijo que el respaldo de las urnas al Gobierno nacional “no es un cheque en blanco” sino “un voto de confianza” para profundizar el rumbo.
Frigerio, que obtuvo en su provincia una victoria por alrededor de 20 puntos en alianza con LLA, dijo que era necesario “un voto de confianza, una oportunidad más” para el oficialismo, porque “le dimos tantas oportunidades al populismo, a la demagogia, a la corrupción, que claramente 20 meses no es suficiente para rectificar el rumbo”.
El mandatario entrerriano destacó que “en estos 20 meses” de su Gobierno, “sin recursos, prácticamente con los mismos que había en la pandemia, empezamos a poner orden donde había desorden, a poner compromiso y gestión donde había abandono, desidia y mucha, mucha luz, donde había oscuridad”.
“La gente entiende que (los problemas) no se resuelven de un día para el otro y aún en medio de esta tremenda dificultad y de una situación muy difícil desde lo económico y desde lo social, sigue apostando al cambio y eso genera sobre nuestros hombros una enorme responsabilidad, que hay que tomársela con mucha humildad”, resaltó.
Frigerio atribuyó el triunfo electoral a la unidad plasmada entre su partido, el PRO, y LLA, y explicó que “la gente no quería que los que más o menos pensamos parecido vayamos divididos por cuestiones personales, intereses vinculados con el ego o cuestiones partidarias. Querían que estuviéramos juntos y que dejáramos de lado toda especulación personal en pos de lo que necesita la Argentina”, subrayó.
“Nosotros siempre tuvimos la convicción de apoyar al Gobierno nacional, porque yo lo digo con todas las letras: Quiero que al Presidente le vaya bien y no me importa si eso me sirve a mí o no”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.
“Si al Presidente le va bien le va a ir mejor a los entrerrianos, y yo me tengo que ocupar de eso, nada más. Claramente la política está plagada de individualismos, de análisis de conveniencia personal o partidaria por encima de la conveniencia de la gente y también de eso creo que tenemos que salir”, aseveró.
Frigerio sostuvo que con el resultado electoral de ayer “lejos estamos de creer que esto es un cheque en blanco para nuestras gestiones tanto a nivel nacional como provincial”.
“La gente tiene claro a dónde no quiere volver”, dijo en alusión al kirchnerismo, y advirtió que tras el triunfo electoral “con nuestras actitudes, con nuestras gestiones, tenemos que mostrar cuál es el verdadero norte que le hace bien a la patria y que le hace bien a la a los argentinos, pero con muchísima humildad”.