Rogelio Frigerio inauguró en Entre Ríos el primer seminario nacional de cooperativas de ACA
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó la apertura del Seminario Nacional de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el primero de estas características realizado en la provincia y con la presencia de un mandatario provincial. “A Entre Ríos y ACA nos une la historia, los valores del cooperativismo y una misma pasión: trabajar, innovar y crecer”, expresó Frigerio ante unos 400 consejeros de cooperativas de todo el país.
El encuentro, que se desarrolló bajo el lema “Sostenibilidad del tejido cooperativo” en el Centro Provincial de Convenciones, reunió a representantes de 139 cooperativas de base que vinculan a más de 50.000 productores en 11 provincias. La ACA, con 103 años de trayectoria, genera más de 12.500 empleos directos e indirectos y en Entre Ríos cuenta con el Molino Harinero de Ramírez y la planta de soja Entre Ríos Crushing. Participaron también la intendente de Paraná, Rosario Romero; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata.
Frigerio recordó los orígenes del cooperativismo en la provincia: “Entre Ríos no solo fue testigo, fue protagonista del nacimiento del cooperativismo agrícola argentino. Hace más de un siglo, un grupo de colonos entendió que el futuro no se construía solo, sino entre todos. Se dieron la mano, se organizaron y nació Lucienville, en Basavilbaso, la primera cooperativa agrícola del país”.
El mandatario celebró que ACA haya elegido Entre Ríos para su seminario nacional: “Es más que un gesto, es una forma de volver a casa, al lugar donde empezó todo. Ese espíritu cooperativo se convirtió en la base de nuestro ADN entrerriano y desde acá se expandió hacia todo el país”.
En su discurso, Frigerio enfatizó la importancia de las cooperativas: “Donde hay una cooperativa, hay un pueblo que no se rinde y que crece. Lo saben en Basavilbaso, Crespo, Lucas González, Ramírez, Villaguay, Seguí y en tantos rincones de nuestra provincia”. También destacó que las cooperativas “generan riqueza, pero sobre todo confianza. Además de trabajo, devuelven el valor de la palabra y la solidaridad”.
El gobernador repasó las medidas implementadas durante sus 20 meses de gestión, incluyendo el destino del impuesto inmobiliario rural a caminos de producción, la eliminación de 100 tasas, y la reducción de alícuotas de ingresos brutos y sellos en sectores estratégicos, así como acciones en materia energética. “La plata del productor tiene que volver al productor, porque sin competitividad no hay una Entre Ríos posible”, afirmó.
Finalmente, Frigerio señaló que este seminario marca un comienzo y no un cierre, destacando las inversiones que ACA planifica en la provincia. “En tiempos difíciles, nada es más poderoso que la cooperación. Este es mi compromiso y el de mi gestión: ser un aliado firme, no un socio de ocasión, porque no hay desarrollo si no acompañamos a quienes arriesgan y producen”, concluyó.