Rogelio Frigerio impulsa medidas para agilizar inversiones y mejorar el transporte forestal en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete donde se trataron temas clave para el desarrollo económico y la sostenibilidad de la provincia. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, detalló que en la reunión se avanzó especialmente en el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), con el objetivo de agilizar los trámites, reducir la burocracia y facilitar el acceso a este programa para nuevas empresas interesadas en invertir en la provincia.
Bernaudo adelantó además que se planea ampliar las actividades incluidas en el RINI, incorporando sectores como la producción porcina y avícola (galpones de cerdos y pollos), así como la salud en sanatorios y otras inversiones productivas.
Otro tema destacado fue la ley de transporte forestal, para la que se impulsa una normativa nacional que regule el traslado seguro de productos como palos, postes y madera, que circulan por diversas jurisdicciones. En ese marco, se trabaja de manera coordinada con representantes de Misiones, Corrientes y Entre Ríos en el Consejo Federal de la Producción para avanzar en esta legislación.
Estas iniciativas buscan ordenar y optimizar actividades productivas en la provincia, respondiendo a los requerimientos específicos de cada ministerio y bajo la supervisión directa del gobernador Frigerio, quien exige respuestas concretas para mejorar la eficiencia en la gestión pública.