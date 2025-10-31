Rogelio Frigerio ilusionado: “Hay otra actitud entre las provincias y la Casa Rosada”
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó el clima del encuentro que mantuvo junto a sus pares provinciales con el presidente Javier Milei y aseguró que “hay otra actitud” entre la Casa Rosada y las provincias de cara a las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar.
“Fue una reunión de trabajo, estuvimos cerca de dos horas y media dialogando con el presidente y todo su Gabinete sobre los temas más importantes que enfrenta la Argentina de cara al futuro”, señaló Frigerio, al término del encuentro, en declaraciones al canal LN+.
El mandatario entrerriano explicó que el temario incluyó “las reformas estructurales” que la Argentina viene “pateando en los últimos 30 años”.
“Creo que estamos más cerca que nunca de llevarlas a buen puerto, más allá de la necesaria discusión del Presupuesto que también se debe el país”, aclaró.
Consultado sobre la diferencia con la reunión anterior entre el Gobierno y los mandatarios provinciales, el gobernador consideró que “ahora hay otra actitud”.
“Hay una conciencia del Gobierno y de las provincias, que se mostraron predispuestas a colaborar, de que tenemos que trabajar juntos porque estamos frente a una posibilidad histórica”, sostuvo.
El gobernador entrerriano añadió que “la ciudadanía entendió que este es el camino y no hay que volver atrás” y confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre para debatir las reformas que promueve el Ejecutivo.