Rogelio Frigerio: “Hemos pagado aproximadamente la mitad de la deuda heredada con un enorme esfuerzo de todos los entrerrianos”
El gobernador Rogelio Frigerio valoró el respaldo de un sector de los senadores del PJ a la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, enviada por el Poder Ejecutivo. Dijo que la iniciativa busca “ordenar el desastre heredado” y aclaró que, por las condiciones actuales del mercado, la operación “probablemente se concrete el año que viene”.
“Primero celebro y agradezco que una parte significativa de la oposición nos haya acompañado. Creo que es muy importante que se pueda dejar de lado la campaña cuando se discuten temas de políticas de Estado, como la posibilidad de que la provincia pueda estirar los plazos del pago de una deuda que nosotros heredamos y no contrajimos”, afirmó Frigerio en un comunicado oficial.
El mandatario recordó que ya se pagó aproximadamente la mitad de esa deuda, con un “enorme esfuerzo de todos los entrerrianos”, y subrayó que es “clave estirar los plazos para lograr mayor holgura fiscal y poder destinar recursos a salud, infraestructura, rutas, caminos, escuelas y hospitales”.
Al respecto, puntualizó que la ley es “simplemente una autorización para ir al mercado”, aunque aclaró: “Hoy el mercado está complicado, por lo cual probablemente se concrete el año que viene”.
Asimismo, señaló que se trata de una herramienta que también había reclamado el oficialismo anterior y que entonces fue acompañada por su espacio, “por entender que era una política de Estado y una necesidad”.
En este marco, lamentó que algunos sectores busquen “utilizar electoralmente” la discusión de la ley, aunque destacó la “madurez” de la parte de la oposición que acompañó el proyecto: “Eso merece ser destacado”.