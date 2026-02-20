Rogelio Frigerio gestiona junto a empresarios nuevas oportunidades para el sector avícola
Las inversiones en modernización y tecnificación, la apertura de mercados internacionales y el acceso a financiamiento para la cadena avícola entrerriana fueron los ejes del encuentro que encabezó el gobernador Rogelio Frigerio en Buenos Aires, junto a autoridades nacionales y referentes industriales de la provincia.
El mandatario se reunió este viernes con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Lo acompañó el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, quien destacó que el objetivo es generar oportunidades de crecimiento para los avicultores, mediante más galpones de producción modernos y la ampliación de mercados comerciales.
Por su parte, el presidente del frigorífico Sede América de Basavilbaso, Mario Mazzei, valoró el encuentro y subrayó el interés del Gobierno provincial en explorar alternativas comerciales para las carnes avícolas y en impulsar herramientas de financiamiento que permitan avanzar en la modernización del sector.
También resaltó el acompañamiento del gobernador y del ministro en el planteo sobre la necesidad de reducir o eliminar derechos de importación para bienes de capital destinados a la actividad, medida que —según indicaron— favorecería la tecnificación de la cadena y la generación de empleo.
Durante la reunión se abordó además la agenda de la misión comercial a China, prevista para abril, donde los industriales aspiran a concretar la firma de la reapertura de ese mercado para los productos avícolas argentinos.
En relación con el acuerdo comercial en negociación entre Argentina y Estados Unidos, desde el sector manifestaron preocupación ante una eventual apertura al ingreso de productos norteamericanos sin condiciones de reciprocidad, cuestión que continúa en análisis por parte del Gobierno nacional.
Del encuentro participaron también el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y representantes de empresas del sector como Feller (Crespo), Las Camelias (Colón), Sede América (Basavilbaso), Fadel, Soychú, Fepasa y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).