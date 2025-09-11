Rogelio Frigerio expuso en Río de Janeiro sobre gobernanza fiscal y modernización institucional
El gobernador Rogelio Frigerio participó en Río de Janeiro del Diálogo Regional sobre Soluciones Digitales para una Gestión Fiscal Inteligente, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Invitado por el BID, Frigerio brindó su conferencia en Brasil sobre gobernanza fiscal y modernización institucional, en un encuentro que reunió a autoridades de distintos países, organismos multilaterales y representantes de gobiernos subnacionales. La charla del mandatario entrerriano se tituló: “Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades”, y se desarrolló en la sesión plenaria, junto al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.
Durante su exposición, Frigerio compartió su experiencia en gestión en los niveles multilateral, nacional y provincial, y subrayó la importancia de simplificar los sistemas tributarios, mejorar la coordinación entre Nación y provincias y asegurar financiamiento para infraestructura territorial.
El gobernador destacó que los países de la región enfrentan desafíos compartidos, como el equilibrio fiscal, la mejora de la política tributaria y el aprovechamiento de las transformaciones digitales para optimizar la gestión pública.
Asimismo, señaló que es clave que los Bancos de Desarrollo se acerquen a las provincias, desempeñando un rol central en el financiamiento de obras públicas y la infraestructura productiva. En sus palabras:
“El rol de los gobiernos locales es muy importante porque determinan la calidad de vida de los habitantes y su bienestar. Esto exige un vínculo más directo con los bancos de desarrollo para concretar más obras de infraestructura básica, hospitales y escuelas”.
Frigerio también valoró las experiencias de Brasil y Paraguay como referencias regionales en materia de modernización y reformas tributarias.
El encuentro contó con la presencia de referentes del BID, autoridades del gobierno brasileño, representantes de la Secretaría de Hacienda de la Nación, así como delegaciones de provincias argentinas y estados brasileños, junto a expertos internacionales en gestión fiscal.