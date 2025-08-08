Rogelio Frigerio evaluó con el intendende de Valle María obras y proyectos para la localidad
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, en el que trataron el avance de obras e instalación de nuevo emprendemiento en el parque industrial de esa localidad, entre otras temas.
Al respecto, Sokolovsky, definió la reunión como “absolutamente positiva” porque se centró en la proyección de iniciativas futuras para la localidad.
Uno de los temas tratados fue la situación de un edificio para una escuela técnica en Valle María que en la gestión anterior “fue licitada, pero no adjudicada”. Detalló que se analizaron alternativas e indicó que “quizás el año que viene podamos empezar alguna construcción en forma conjunta financiado entre el municipio y la provincia”, priorizando inicialmente la construcción de los talleres.
Además, el intendente presentó al gobernador “un proyecto de agregado de valor en origen, que busca la instalación de una planta de procesamiento en el parque industrial de Valle María, con la participación de productores agropecuarios locales bajo un modelo asociativo”. En este punto, el gobernador Frigerio “ofreció ayuda técnica” para avanzar con esta iniciativa.
Finalmente, Sokolovsky destacó el interés de Frigerio “por el progreso de las comunidades y el de sacar a la provincia adelante”.