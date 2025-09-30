Rogelio Frigerio entregó vehículos cedidos por Enersa a organismos provinciales y municipios
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes en Paraná la entrega de 54 vehículos que Enersa cedió al Gobierno de Entre Ríos, los cuales serán redistribuidos a distintos organismos provinciales y municipios. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de Armas del Comando de la II Brigada Blindada.
La cesión se concretó tras la renovación de la flota de Enersa, que recientemente incorporó 61 unidades 0 km para sus tareas operativas en la provincia. Los vehículos entregados, en buen estado y previamente reparados, pasarán a reforzar las departamentales de Escuelas, el Copnaf, la Dirección de Arquitectura y Vialidad Provincial. También recibirán unidades los municipios de Ubajay y Federal.
Frigerio resaltó la importancia de aprovechar los recursos del Estado de manera eficiente: “En las departamentales, solo cuatro de los 17 departamentos contaban con unidades en condiciones para funcionar, por lo que existía una urgencia clara que hoy podemos resolver con esta distribución”, indicó. Además, subrayó que estas unidades “permitirán reforzar áreas sensibles que requieren movilidad constante, como Educación, Vialidad y el Copnaf”.
En el acto estuvieron presentes los ministros Manuel Troncoso (Gobierno y Trabajo) y Darío Schneider (Planeamiento, Infraestructura y Servicios); la presidenta del CGE, Alicia Fregonese; el titular de Enersa, Uriel Brupbacher; la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack; y el presidente de Vialidad, Ezequiel Donda.
Los funcionarios coincidieron en destacar la iniciativa. Troncoso la calificó como una muestra de compromiso en la eficientización de recursos; Schneider resaltó la articulación entre organismos para reutilizar unidades en lugares donde hacen falta; Fregonese valoró que los supervisores escolares cuenten con vehículos para recorrer cada establecimiento; Sack señaló que “ahora podremos llegar mejor a las zonas del norte entrerriano, como La Paz y Feliciano”; Brupbacher consideró la medida como una acción concreta de acompañamiento a otras áreas de gobierno; y Donda aseguró que permitirá a Vialidad “mayor agilidad y más tiempo de trabajo en el territorio”.
Distribución de las unidades
- 17 vehículos para las departamentales del Consejo General de Educación (CGE).
- 10 vehículos para el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
- 10 vehículos para las zonales de la Dirección Provincial de Vialidad.
- 10 vehículos para las zonales de la Dirección de Arquitectura.
- 1 vehículo para el municipio de Ubajay.
- 1 vehículo para el municipio de Federal.