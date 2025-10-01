Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete con foco en obras y búsqueda de competitividad
En una nueva reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, se abordaron temas que competen a los distintos ministerios y se organizó la agenda de intervención provincial para los próximos meses. Obras de infraestructura en salud, viales; y los beneficios fiscales y energéticos para mejorar la competitividad formaron parte del temario.
Al término del encuentro, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, dio detalles sobre lo tratado en el encuentro. En ese sentido, señaló que desde su cartera se plantearon los avances en las obras, enfocado en aquellas de carácter nacional que la provincia debe finalizar.
Una de ellas es la del hospital Bicentenario de Gualeguaychú, “una obra de salud muy importante, sobre la cual habrá novedades próximamente”.
Por otro lado, informó que el gobierno provincial busca obtener financiamiento para obras viales que se ejecutarán durante el próximo año, incluyendo rutas y puentes. Para ello, dijo que se llevan adelante gestiones en organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por más de 350 millones de dólares, que van a ser invertidos en esta materia.
También se abordó el tema de la competitividad, donde la energía resulta clave para el desarrollo y el crecimiento de empresas y emprendedores. En ese marco, destacó la baja impositiva que se aplicará a la tarifa eléctrica, a partir del acuerdo con los municipios para la disminución de las tasas y contribuciones que figuran en las facturas.
Por último, resaltó el esfuerzo fiscal que lleva adelante la provincia, que beneficia directamente a distintos sectores. “El gobierno provincial está haciendo un esfuerzo grande en la baja impositiva y esto es un beneficio para los usuarios domiciliarios, pero también para las empresas y comercios de la provincia”, concluyó.