Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete centrada en la eficiencia del gasto y el orden de las cuentas públicas
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presidió la reunión semanal de gabinete para analizar la marcha de las acciones de cada ministerio y secretaría. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores, contó con la particularidad de la participación del senador provincial Rafael Cavagna, quien asistió en representación de la vicegobernadora Alicia Aluani.
Según informó el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, el gobernador realizó un “relevamiento de la marcha de todas las acciones” para generar una sinergia en la gestión. Además, compartió las inquietudes que recibe a través de sus redes sociales y en sus visitas por la provincia, y ofreció su visión sobre cómo las políticas de gobierno están llegando a los distintos rincones de Entre Ríos.
Ejes de la gestión
La discusión se centró en el seguimiento de la cuestión presupuestaria y en la necesidad de optimizar y eficientizar los recursos y el gasto.
Boleas señaló que las instrucciones para cada área del gobierno fueron claras: “continuar trabajando con énfasis y responsabilidad en el ordenamiento de las cuentas públicas y de obtener el máximo provecho de los recursos invertidos”.